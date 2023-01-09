Мир 09 января 2023, 12:23 Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства Президент Белоруссии Лукашенко призвал развивать программы Союзного государства Пресс-служба Кремля

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России и Белоруссии следует увеличить финансирование программ Союзного государства, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, государства должны уделить внимание ряду направлений, включая импортозамещение, сообщило БелТА.

Президент Белоруссии провел рабочую встречу с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Лукашенко отметил необходимость актуализации повестки, подвести итоги и наметить вектор дальнейшего развития.

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«Экономические, научные, гуманитарные и прочие программы, которые мы финансируем. Сокращать ни в коем случае нельзя. Надо только увеличивать финансирование», — подчеркнул глава республики.

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Александр Лукашенко уточнил, что в основу работы в экономике необходимо заложить принципы, отвечающие национальным интересам двух государств. Речь идет об импортозамещении и ряде других программ.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили о готовности войск к защите Союзного государства. Власти республики подчеркнули, что военнослужащие преследуют исключительно оборонительные цели.