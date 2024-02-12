12 февраля 2024, 04:53
Заседание СБ ООН по Украине пройдет в годовщину принятия Минских соглашений
Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН по Украине на 12 февраля
Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине в годовщину принятия Минских соглашений, 12 февраля. Об этом в Telegram-канале написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами», — написал Полянский.
Реклама
Темой обсуждения обозначили провал Западом в предотвращении кризисов и конфликтов. Начало заседания намечено на 10:00 (18:00 по московскому времени).
Глава МИД России Сергей Лавров в конце января во время визита в США провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Дипломаты обсудили сотрудничество России и международной организации.
Россия
Украина
ООН
Минские соглашения
Реклама
Реклама