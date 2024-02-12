Власть 12 февраля 2024, 04:53 Заседание СБ ООН по Украине пройдет в годовщину принятия Минских соглашений Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН по Украине на 12 февраля Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине в годовщину принятия Минских соглашений, 12 февраля. Об этом в Telegram-канале написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами», — написал Полянский.

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Темой обсуждения обозначили провал Западом в предотвращении кризисов и конфликтов. Начало заседания намечено на 10:00 (18:00 по московскому времени).

Глава МИД России Сергей Лавров в конце января во время визита в США провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Дипломаты обсудили сотрудничество России и международной организации.