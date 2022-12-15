Власть 15 декабря 2022, 12:57 Заседание Госсовета под председательством Путина пройдет на следующей неделе Представитель Кремля Песков анонсировал заседание Госсовета с Путиным на следующей неделе Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Государственный совет под председательством президента России Владимира Путина соберется на следующей неделе. Как сообщил ТАСС, об этом в ходе беседы с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Точную дату проведения заседания он не назвал.

Реклама

«Будет большой Госсовет на следующей неделе», — заявил Песков.

Реклама

На заседании под председательством президента России соберутся премьер-министр правительства, спикеры обеих палат парламента, глава администрации президента, а также губернаторы.

Заместитель полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Борис Кириллов отметил, что главной темой заседания Госсовета станет молодежная политика. По предварительным данным, встреча пройдет 22 декабря.

В начале декабря президент России Владимир Путин расширил состав Государственного совета, включив туда губернаторов Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей и главу Республики Марий Эл, а также главу городского округа Самары и главу города Белогорска Амурской области.