05 декабря 2022, 23:06
Состав Госсовета в России расширят
Президент Путин подписал указ о расширении состава Госсовета
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении Государственного совета. В его состав включили восемь губернаторов и двух глав городов. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
«Включить в состав Совета <...> губернаторов Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, главу Республики Марий Эл, главу городского округа Самары и главу города Белогорска Амурской области», — сказано в указе.
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Из Госсовета исключили главу Тюмени Руслана Кухарука и руководителя Узловского района Тульской области Марину Карташову.
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Документ начал действовать в день подписания главой государства, то есть с 5 декабря.
Закон о Государственном совете вступил в силу в декабре 2020 года. Его состав формирует президент.
Госорган создали для определения основных направлений внутренней и внешней политики страны. Его представители также занимаются выявлением приоритетных направлений социально-экономического развития России.
Владимир Путин
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