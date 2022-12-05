Власть 05 декабря 2022, 23:06 Состав Госсовета в России расширят Президент Путин подписал указ о расширении состава Госсовета РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении Государственного совета. В его состав включили восемь губернаторов и двух глав городов. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Включить в состав Совета <...> губернаторов Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, главу Республики Марий Эл, главу городского округа Самары и главу города Белогорска Амурской области», — сказано в указе.

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Из Госсовета исключили главу Тюмени Руслана Кухарука и руководителя Узловского района Тульской области Марину Карташову.

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Документ начал действовать в день подписания главой государства, то есть с 5 декабря.

Закон о Государственном совете вступил в силу в декабре 2020 года. Его состав формирует президент.

Госорган создали для определения основных направлений внутренней и внешней политики страны. Его представители также занимаются выявлением приоритетных направлений социально-экономического развития России.