25 декабря 2022, 18:51
Защиту России людьми разной веры назвали гарантией победы в СВО
Замглавы АП Кириенко: победу России в СВО гарантирует защита страны людьми разной веры
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что на защиту России встали люди разных национальностей, именно это является гарантией победы. Его слова привел ТАСС.
В ходе посещения Российского университета спецназа в Гудермесе, где проходят обучение добровольцы из отряда РСБИ, Кириенко указал на важность подготовки.
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«Тот факт, что люди разных национальностей в одних окопах защищают одну единую родину — Россию, — гарантия того, что мы победим», — отметил он.
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Зампред российского правительства Юрий Трутнев и Сергей Кириенко прибыли с рабочей поездкой в Грозный. Чеченский лидер Рамзан Кадыров показал им, как проходят боевые учения добровольцев.
В Российском университете спецназа подготовку будут проходить будущие инструкторы центров военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи. В этом месяце на базе РУС провели тестирование кандидатов на должность инструкторов из девяти российских регионов. Первая группа прибудет в учебный центр ориентировочно 16 января.
Чечня
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