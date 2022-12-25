Власть 25 декабря 2022, 18:51 Защиту России людьми разной веры назвали гарантией победы в СВО Замглавы АП Кириенко: победу России в СВО гарантирует защита страны людьми разной веры РИА «Новости»

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Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что на защиту России встали люди разных национальностей, именно это является гарантией победы. Его слова привел ТАСС.

В ходе посещения Российского университета спецназа в Гудермесе, где проходят обучение добровольцы из отряда РСБИ, Кириенко указал на важность подготовки.

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«Тот факт, что люди разных национальностей в одних окопах защищают одну единую родину — Россию, — гарантия того, что мы победим», — отметил он.

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Зампред российского правительства Юрий Трутнев и Сергей Кириенко прибыли с рабочей поездкой в Грозный. Чеченский лидер Рамзан Кадыров показал им, как проходят боевые учения добровольцев.

В Российском университете спецназа подготовку будут проходить будущие инструкторы центров военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи. В этом месяце на базе РУС провели тестирование кандидатов на должность инструкторов из девяти российских регионов. Первая группа прибудет в учебный центр ориентировочно 16 января.