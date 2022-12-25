Общество 25 декабря 2022, 15:52 Кадыров показал видео встречи Кириенко и Трутнева в Грозном Глава Чечни Кадыров опубликовал видео встречи в Грозном Кириенко и Трутнева

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Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев прибыли с рабочей поездкой в Чечню. Руководитель республики Рамзан Кадыров опубликовал видео их встречи в аэропорту Грозного.

«Уважаемые Сергей Владиленович и Юрий Петрович прибыли в республику с рабочим визитом», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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По данным ТАСС, Кириенко и Трутнев вместе с главой Чечни в ходе визита посетили посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе.

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Ранее Кадыров отмечал, что органы безопасности стоят на страже территориальной целостности и суверенитета России уже более 100 лет. И сейчас спецслужбы и правоохранители продолжают бороться с внешними и внутренними угрозами.

В Российском университете спецназа будут проходить подготовку в том числе и будущие инструкторы центров военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи. В этом месяце РУС уже провел тестировании кандидатов на должность инструкторов из девяти регионов. Приезд первой группы в учебный центр запланировали уже на 16 января.