Власть 27 апреля 2023, 18:09 Зарплаты депутатов Госдумы и сенаторов предложили уравнять со средней по стране Фракция СРЗП предложила уравнять зарплаты депутатов со средней по стране Пресс-служба Госдумы РФ

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Зарплаты депутатов Госдумы и сенаторов предложили сделать такими же, как средняя по России. Такой законопроект внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента фракция «Справедливая Россия — За правду». Документ опубликовали в электронной базе Думы.

Авторы инициативы указали в пояснительной записке к законопроекту, что парламентарии и члены Совета Федерации каждый месяц получают денежное вознаграждение и поощрение в размерах, установленных для федеральных министров.

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Представители фракции СРЗП отметили, что депутаты, представляющие интересы россиян, «должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле».

Составители законопроекта предположили, что приравнивание зарплат депутатов и сенаторов к средней по стране замотивирует парламентариев принимать законы, направленные на рост российской экономики. Это позволит повышать доходы населения и решать социальные вопросы, обратили внимание авторы инициативы.

До внесения законопроекта на рассмотрение лидер СЗРП Сергей Миронов сообщил «Парламентской газете», что зарплаты депутатов Госдумы в несколько раз выше средней по стране. Согласно данным Росстата, в феврале 2023 года средняя заработная плата россиян составила 65 тысяч рублей.

Ранее экономист и предприниматель Владимир Михайлов в беседе с «360» спрогнозировал повышение зарплат россиян. Он назвал рост окладов живым процессом.