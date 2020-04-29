Запрет на въезд иностранцев в Россию продлили

Ограничения на въезд иностранцев в Россию снимут, когда ситуация с распространением коронавируса в стране улучшится. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета.

Глава правительства напомнил, что ограничения действовали до 30 апреля включительно.

«Я подписал постановление о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится», — уточнил премьер-министр.

Михаил Мишустин отметил, что, несмотря на продление ограничений, для некоторых категорий иностранных граждан запрет на въезд отменили. В частности, речь идет о специалистах, которые занимаются наладкой и техническим обслуживанием импортного оборудования.

«Такая мера позволит снизить негативное влияние на ограничение деятельности российских промышленных предприятий. Включая те, которые производят оборудование [для работы] с коронавирусной инфекцией», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Запрет на въезд иностранных граждан в Россию начал действовать 18 марта. Такое решение приняли в правительстве страны.

Из-под ограничения вывели водителей большегрузного транспорта, которые поставляют зарубежные товары, сотрудников дипломатических ведомств и членов официальных делегаций, экипажи международного транспорта, транзитных пассажиров, а также граждан иностранных государств, постоянно проживающих в России.

Кроме того, пересечь границу могут жители других стран, которые прибыли на похороны родственника.