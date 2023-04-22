Общество 22 апреля 2023, 13:18 Россиянам до 21 года предложили запретить продавать алкоголь Общественная палата РФ рекомендовала поднять возрастной ценз при продаже алкоголя РИА «Новости»

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Общественная палата РФ предложила до 21 года повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь. Рекомендации для Госдумы, правительства и Совфеда готовят члены комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, сообщили «Известия».

По информации газеты, под запрет на продажу лицам младше 21 года могут попасть алкогольные напитки крепче 16,5 градуса.

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«Я бы предложил связать возраст продажи алкоголя с 21 года с повышением призывного возраста. Запрет можно было бы вводить не одномоментно, а постепенно», — пояснил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Ранее противники повышения возрастного ценза при продаже алкоголя аргументировали свою позицию призывным возрастом граждан с 18 лет. Теперь, по словам Рыбальченко, этим доводам найден контраргумент. Он добавил, что также в рекомендациях планируют прописать полный запрет на продажу крепких алкогольных напитков в праздники.

Между тем комитет Госдумы по физической культуре и спорту намерен обсудить возвращение продажи алкоголя на стадионах во время проведения футбольных матчей. Заседание по этому вопросу с участием представителей министерства здравоохранения, министерства финансов, МВД, Генеральной прокуратуры и клубов РПЛ намечено на 26 апреля, сообщил Nation News.