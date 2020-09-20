Запись обращения Путина на фоне баннера «Общее будущее общими силами» объяснили в Кремле

Президент России Владимир Путин записал видеообращение для выступления на Генассамблее ООН. На видео он появился на фоне баннера с фразой «Общее будущее общими силами». Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков объяснил, что надпись является слоганом Генассамблеи ООН.

«„Общее будущее общими силами“ — это не связано с выступлением Путина. Это слоган Генассамблеи ООН, поскольку это юбилейная, 75-я Генассамблея. Это связано с ООН — и логотип ООН, и этот слоган тоже. Выступление будет во вторник, и тогда все узнаете», — пояснил Песков радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» показали небольшую часть выступления, которую Путин записал для Генассамблеи ООН. Он появился в кадре на фоне надписи «Общее будущее общими силами». Кроме того, перед ним лежала стопка бумаг с речью.

Сама Генеральная Ассамблея ООН пройдет 22 сентября в Нью-Йорке. Видеообращения лидеров и министров страны покажут в рамках прений. В это время в зале будет только по одному представителю каждой страны. Такие правила ввели в целях безопасности из-за ситуации с коронавирусом.