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    20 сентября 2020, 14:43

    Путин записал обращение для Генассамблеи ООН. Видео

    Дарья Бунякова

    Президент России Владимир Путин выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Для этого глава государства уже записал видеообращение, сообщил телеканал «Россия 1».

    Текст самого выступления Путина пока не раскрывается, так как Генассамблея ООН пройдет только 22 сентября. При этом на кадрах можно увидеть баннер с надписью «Общее будущее общими силами». Кроме того, перед Путиным лежит довольно большая стопка листов с речью. Исходя из этого можно предположить, что в своем видеообращении президент затронет большое количество вопросов.

    Ранее ГА ООН обратилась к лидерам и министрам стран с рекомендацией записать видеообращения для прений на Генассамблее. Во время показа выступлений в зале разрешено находиться только по одному человеку от каждой страны. Помимо этого, предлагалось, чтобы постпреды государств при ООН зачитали на прениях позиции глав своих государств.

    Президенты и премьеры могли лично приехать на Генассамблею, но тогда им пришлось бы пройти двухнедельный карантин в Нью-Йорке. Именно в этом городе находится штаб-квартира ООН.

    Новости SMI.FM