Путин записал обращение для Генассамблеи ООН. Видео

Текст самого выступления Путина пока не раскрывается, так как Генассамблея ООН пройдет только 22 сентября. При этом на кадрах можно увидеть баннер с надписью «Общее будущее общими силами». Кроме того, перед Путиным лежит довольно большая стопка листов с речью. Исходя из этого можно предположить, что в своем видеообращении президент затронет большое количество вопросов.

Ранее ГА ООН обратилась к лидерам и министрам стран с рекомендацией записать видеообращения для прений на Генассамблее. Во время показа выступлений в зале разрешено находиться только по одному человеку от каждой страны. Помимо этого, предлагалось, чтобы постпреды государств при ООН зачитали на прениях позиции глав своих государств.

Президенты и премьеры могли лично приехать на Генассамблею, но тогда им пришлось бы пройти двухнедельный карантин в Нью-Йорке. Именно в этом городе находится штаб-квартира ООН.