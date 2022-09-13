Западу пригрозили концом света за накачку Украины оружием | 360°

Власть 13 сентября 2022, 18:40 Поделиться Telegram

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Viber Западу пригрозили концом света за накачку Украины оружием Медведев назвал гарантии безопасности Украины прологом к третьей мировой войне Министерство обороны США

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Подготовленный властями Украины проект гарантий безопасности бесполезен, потому что в случае его реализации начнется третья мировая война. Созданный киевским режимом документ напоминает пятую статью договора НАТО, поэтому альянс на его реализацию не пойдет. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что западным руководителям, кому адресовала свой документ Украина, стоит понять — продолжение передачи оружия выведет гибридную войну между Россией и НАТО на новый уровень.

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«Исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда. И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах», — написал Медведев.

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Зампред Совбеза России отметил, что в ситуации, когда станет «гореть земля и плавиться бетон», плохо станет всем.

«Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: „От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей“», — процитировал Медведев часть «Откровения Иоанна Богослова» (Апокалипсис).

Он заключил, что справиться с Россией у западных политиков чужими руками не получится, а прямое столкновение приведет к страшным последствиям.

Власти Украины подготовили проект документа о международных гарантиях безопасности. Документ не предусматривает нейтрального статуса страны и участия в России в качестве одного из гарантов.

Документ предложили подписать США, Австралии, Великобритании, Канаде, Турции, а также всем странам Европы.

Авторы законопроекта выступили за принятие мер невоенного характера, основанных на санкциях, чтобы гарантировать безопасность Украины.

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