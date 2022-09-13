Украина предложит включить в свои гарантии безопасности конфискацию активов России | 360°

Мир 13 сентября 2022, 15:44 Поделиться Telegram

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Viber Украина предложит включить в свои гарантии безопасности конфискацию активов России

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Гарантии безопасности Украины должны включать в себя меры, которые будут направлены на конфискацию активов России и ее граждан. Об этом сказано в опубликованном проекте рекомендаций экспертной группы по гарантиям безопасности, написал ТАСС.

Группа появилась по инициативе украинского президента Владимира Зеленского.

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В документе говорится, что «гарантии невоенного характера, основанные на санкциях», должны поддержать международные партнеры, в том числе Южная Корея и Япония.

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Киевский режим хочет, чтобы в список гарантий вошел пакет санкций, которые будут применять повторы при «агрессии» против Украины.

«Необходимо разработать законодательную базу, которая позволит органам власти конфисковать собственность агрессора (Россия официально именуется на Украине „страной-агрессором“ — примеч. ред.), его суверенные фонды и резервы, а также активы граждан и организаций, находящихся в списке санкций», — говорится в документе.

По замыслу авторов, собранные деньги нужно направить на восстановление нанесенного Украине ущерба.

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