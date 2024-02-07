Власть 07 февраля 2024, 14:07 Западные активы в России предложили обложить налогами в качестве ответной меры Минфин создаст законопроект об ответе на использование замороженных активов РФ РИА «Новости»

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Совет Федерации предложил Министерству финансов России создать законопроект об ответных мерах на возможное использование замороженных активов страны Западом. Предложение прозвучало на пленарном заседании.

«Мы обсуждали это с председателем Совета Федерации. Мы считаем, что должны быть готовы в случае принятия европейцами такого решения мгновенно принять ответные меры, и они должны быть действенными и чувствительными», — процитировал «Интерфакс» вице-спикера Николая Журавлева.

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Его предложение поддержали сенаторы.

Журавлев напомнил, что в России накопились немалые суммы на счетах типа «С», в том числе принадлежащих западным инвесторам, и в качестве ответной меры их стоит обложить налогом. Он подчеркнул, что Россия не будет принимать такое решение первой — только в случае соответствующего шага недружественных стран.

Тем временем, по данным СМИ, Евросоюз отказался от идеи Бельгии использовать замороженные активы России как залог для привлечения средств на восстановление Украины. Они сочли, что здесь слишком много юридических, финансовых и экономических рисков.