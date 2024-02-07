Мир 07 февраля 2024, 00:31 «Финансовые риски». Страны ЕС решили не использовать активы России для помощи Украине Reuters: страны ЕС против использования активов РФ для восстановления Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Государства Евросоюза не поддержали инициативу Бельгии по использованию замороженных активов России в качестве залога для привлечения средств на восстановление Украины. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на анонимного европейского политика, знакомого с ситуацией.

«Мы знаем, что использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация», — заявил источник агентства.

Реклама

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия защитит свои арестованные активы. По его словам, решения об их изъятии будут «глубоко незаконными». Тех, кто принимает и реализует их, ждут долгие судебные перспективы. По словам представителя Кремля, конфискация активов подорвет основы мировой системы экономики и западные лидеры это осознают.

Неделю назад, 1 февраля, саммит ЕС утвердил предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования украинской стороны.