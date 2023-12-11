Власть 11 декабря 2023, 17:05 Запад вступил в военный конфликт с Россией — Медведев Дмитрий Медведев: страны Запада по сути вступили в военный конфликт с Россией РИА «Новости»

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Многие западные страны по сути стали участниками военного конфликта с Россией. На это указал зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

Политик отметил, что сейчас мы живем в бурное и драматическое время, поэтому учащиеся делают первые шаги, когда «информационная палитра светится всеми красками».

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«Наша страна сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с нами в военный конфликт, как бы там это ни называлось», — обратил внимание Медведев, говоря об отношениях России и Запада.

Замглавы Совбеза назвал текущий период благодатным для получения знаний. По словам председателя «Единой России», в его молодые годы газеты были очень скучные, но он все равно их читал. Медведев также предположил, что на встречу с ним пришли школьники и студенты, которых интересует политическая жизнь.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера призвал страны НАТО подготовиться к конфронтации с Россией. По его мнению, Североатлантическому альянсу необходимо нарастить военный потенциал.