Власть 04 апреля 2024, 03:09 Запад призвали отказаться от идеи нанести стратегическое поражение России Посол РФ в США Антонов призвал Запад отказаться от идеи нанести поражение России РИА «Новости»

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Посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил, что Западу не стоит надеяться на нанесение России стратегического поражения. Его слова опубликовали в Telegram-канале дипмиссии.

Запад растоптал азы дипломатии в отношениях с Россией, заявил дипломат.

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«Нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств», — подчеркнул посол.

Таким образом дипломат прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, что России следовало бы изменить свое поведение ради шансов на улучшение отношений с Вашингтоном.

«Не американцам давать нам советы», — подытожил Антонов.

Ранее глава делегации российской стороны на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО пытается нанести «стратегическое поражение» России руками украинцев.