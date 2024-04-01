Мир 01 апреля 2024, 10:08 НАТО решил нанести стратегическое поражение России — Гаврилов Гаврилов: натовский Брюссель боится втягивания в конфликт на Украине РИА «Новости»

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У натовского Брюсселя свои планы на Украине: он стремится нанести «стратегическое поражение» России, но боится реального втягивания в конфликт. Такое заявление сделал в интервью РИА «Новости» глава делегации российской стороны на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«У натовского Брюсселя свои ставки в конфликте на Украине, а именно — нанести „стратегическое поражение“ России. Но реально втягиваться в конфликт они опасаются, загребая жар руками украинцев», — сказал Гаврилов.

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При этом ввод войск Североатлантического альянса на Украину спровоцирует столкновение ядерных держав, отмечал дипломат. Но Россия готова к любому развитию событий после снятия табу на прямое участие Запада в конфликте

Однако риторика альянса о готовности к войне с Россией, по мнению Гаврилова, создана, чтобы отвлечь внимание налогоплательщиков от непомерных трат на Украину — очень коррумпированную страну. Американская верхушка НАТО возводит новый «железный занавес» в Европе.