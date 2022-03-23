«Запад получил команду „фас“». Россия потребует от Украины отменить «антирусскоязычные» законы
Лавров: Россия потребует от Украины отменить направленные против русскоязычных людей законы
Россия потребует от Украины отменить законодательство, направленное против русского языка. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО 23 марта.
При Владимире Зеленском все возможности для русского языка «добили окончательно», считает министр.
«Мы сейчас будем требовать это отменить», — процитировало Лаврова РИА «Новости».
Он высказался и об ущемлении русскоязычных людей в других странах мира.
«Маски сорваны. Мы все видим. Сейчас не Украина используется для того, чтобы ущемлять все русское. Весь Запад получил команду „фас“», — отметил глава Министерства иностранных дел.
Сергей Лавров добавил, что даже в странах «просвещенного Запада» человека могут «атаковать» просто за русский паспорт или просто приняв его за русского. Министр назвал распространившуюся русофобию приговором для западной цивилизации.
Ранее стало известно, что в школах украинского Херсона нашли литературу, в которой Россия выступает в роли агрессора. Комитет по образованию Госдумы РФ организует экспертизу содержания этих книг. Также антироссийская литература и книги с изображением самолетов со свастикой обнаружили в Морском институте.