Эксклюзив 04 сентября 2023, 14:05 Найти точку «разруливания» зерновой сделки. Что обсудят Путин и Эрдоган Политтехнолог Маркелов: у Эрдогана нет глобальных решений, которых ждет Россия РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов рассказал «360», о чем побеседуют главы государств.

Путин и Эрдоган могут обсудить жизнеспособность зерновой сделки в прежнем формате и новые условия, предложенные ООН, сообщил источник ТАСС. По мнению Маркелова, речь пойдет не только об этом, поскольку турецкий лидер намерен попасть в элитный клуб глав США, Китая, Индии и России.

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«Он понимает, что просто так стать таким человеком невозможно. Нужно кидать себя на амбразуру всех больших максимально геополитических проблем», — подчеркнул политтехнолог.

Весь мир давно адаптировался к ограничениям, которые возникли после отказа России от участия в зерновой сделке, отметил Маркелов.

«Нашли худо-бедно какие-то морские пути, уже три крошечные судна вроде бы куда-то там запихнули украинцы. Резко активизировали наземные пути вывоза зерна — румынское направление, польское направление, прибалтийское направление, там уже терминалы зерновые строят», — объяснил специалист.

В связи с этим Эрдоган хочет восстановить роль Турции за счет ее выгодного морского положения, а также найти точку «разруливания» зерновой сделки, заявил политический советник.

Кроме того, турецкий лидер намерен выступить миротворцем в урегулировании украинского конфликта. Но на эту роль претендует половина всех государств.

«Эрдогану, конечно, хочется, но не дадут, потому что он не первый в этой очереди», — отметил эксперт.

Еще одной темой в ходе переговоров с Путиным могут стать прошлые договоренности, например о том, что Турция будет газово-нефтяным хабом. При этом каких-либо глобальных решений по итогам встречи ждать не стоит, подчеркнул Маркелов.

«Решения с точкой по сделке не будет никакого. Почему? Потому что у Эрдогана нет глобальных решений, которые мы ждем», — подытожил эксперт.

Вместе с турецким лидером в Сочи прибыли его жена Эмине Эрдоган, министры энергетики и природных ресурсов, казначейства и финансов, национальной обороны, промышленности и технологий, сельского хозяйства и лесного хозяйства, торговли Омер Болат, глава Национальной разведывательной организации страны Ибрагим Калын и другие.