Эксклюзив 21 февраля 2023, 15:00 Американист рассказал, как США отреагируют на речь Путина Политолог Синельников-Оришак: после речи Путина Россию обвинят в ядерной угрозе Пресс-служба Кремля

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В конце выступления с посланием к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о приостановке членства РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, а также призвал Минобороны и Росатом оперативно обеспечить готовность страны к ядерным испытаниям. Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с «360» оценил перспективы развития событий после этих слов главы государства.

Он отметил, что в обозримом будущем Россия точно не начнет ядерные испытания.

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«Страны Запада будто намеренно подчеркивают, что ядерная опасность исходит только из России. В этом контексте для США первыми запускать ядерные испытания совершенно нецелесообразно, на них никто не нападает», — сказал Синельников-Оришак.

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По его словам, реакцию Соединенных Штатов и их приспешников на заключительную часть речи Путина достаточно легко предсказать.

«Местные политики наверняка заявят, что Россия якобы стремится к разбалансировке международной безопасности», — предположил он.

Также собеседник «360» поделился мнением, что в западных СМИ сделают акцент именно на последней части выступления Путина — той, где он заявил про приостановку участия России в ДСНВ.

По его мнению, после речи президента РФ от Запада не стоит ожидать каких-то новых санкций. Максимум — усиление действующих механизмов.

«Теперь у противников России другая задача — слаживание совместных усилий», — сказал Синельников-Оришак.

Он напомнил, что сами страны Запада нахвали последствия от антироссийских санкций автоматической петлей.