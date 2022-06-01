01 июня 2022, 13:56
Мария Захарова назвала «подлой» политику Европы, проводимую в отношении Украины
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления политиков Евросоюза о том, что Украина не сможет получить статус кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам Захаровой, такие заявления являются подлыми по отношению к Киеву.
«Это же подло по отношению к Украине, это подло», — процитировало ИА Nation News слова Захаровой.
Она напомнила, что ранее в Европе не раз давали обещания Киеву о принятии Украины в свои ряды.