Заморозку российских активов за рубежом сравнили со средневековым пиратством | 360°

Власть 23 сентября 2022, 09:35 Поделиться Telegram

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Viber Заморозку российских активов за рубежом сравнили со средневековым пиратством Генпрокурор Краснов сравнил заморозку российских активов за рубежом со средневековьем Freepik.com

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Заморозка российских активов — это средневековое пиратство, с ним может столкнуться любая страна с независимой политикой. С таким заявлением выступил генпрокурор России Игорь Краснов, передал ТАСС.

«Волюнтаристский подход ряда стран к заморозке российских активов для нас является индикатором их отношения к правовым институтам, которые, как нам всегда казалось, незыблемы. <…> Теперь мы хорошо видим, каково истинное лицо государств, называющих себя правовыми, а фактически действующих как средневековые пираты», — сказал он на 20-м заседании генеральных прокуроров государств — членов ШОС, проходящем в Астане.

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Он иронизировал о том, что, «видимо, еще сильны воспоминания о былом величии Ост-Индской кампании».

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Генпрокурор также отметил, что с подобными вызовами может столкнуться любая страна, которая проводит независимую политику.

Ранее сообщалось, что Краснов дал поручение прокуратуре Санкт-Петербурга добиться признания блокады Ленинграда преступлением против человечества. Заявление с соответствующим прошением уже подано в суд, сообщил прокурор города Виктор Мельник.

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