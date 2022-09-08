Заявление с требованием признать блокаду Ленинграда преступлением против человечества передали в суд | 360°

Все новости

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:41

Еще 13 лифтов заменят в Раменском до конца года

Мир

08 сентября 2022, 20:31

Умерла Елизавета II

Реклама

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:22

Более 500 кровель отремонтировали в Подмосковье за 2021 год

Общество

08 сентября 2022, 20:21

Стало известно будущее московских флагманских магазинов H&M

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:19

Подмосковные предприниматели смогут воспользоваться "Промышленной ипотекой"

Общество

08 сентября 2022, 20:19

Названы главные площадки празднования Дня города Москвы в 2022 году

Власть

08 сентября 2022, 19:57

Недружественным иностранцам ограничили порядок операций с российскими ООО

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:54

Инспекторы приехали выявить причины неприятного запаха в Глебовском после жалоб жителей

Власть

08 сентября 2022, 19:45

Путин установил для лиц из недружественных стран порядок операций с долями в ООО России

Общество

08 сентября 2022, 16:08

Заявление с требованием признать блокаду Ленинграда преступлением против человечества передали в суд

Прокурор Петербурга Мельник: подано заявление о признании блокады Ленинграды преступлением

Читать 360tv в

Генпрокурор России Игорь Краснов дал поручение прокуратуре Санкт-Петербурга добиться признания блокады Ленинграда преступлением против человечества. Заявление с соответствующим прошением уже подано в суд, сообщил прокурор города Виктор Мельник.

«По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа», — сказал он.

Реклама

Заявление направлено для защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов жителей блокадного Ленинграда, а также их потомков.

Реклама

«А также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны», — добавил Мельник.

Он отметил, что прокуратура по этому делу активно сотрудничает с правоохранительными органами и профильными специалистами.

Правоохранители уже изучили архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Город с 1941 по 1944 год находился под контролем фашистов и их пособников.

«Население города, объекты городской инфраструктуры, в том числе жизнеобеспечения, подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам, а в целях уничтожения населения созданы условия для возникновения голода», — добавил прокурор.

Он уточнил, что за период блокады Ленинграда фашистами погибли более одного миллиона советских граждан.

Генпрокуратура РФ

Санкт-Петербург

ВОВ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама