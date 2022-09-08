Заявление с требованием признать блокаду Ленинграда преступлением против человечества передали в суд | 360°

Заявление с требованием признать блокаду Ленинграда преступлением против человечества передали в суд
Прокурор Петербурга Мельник: подано заявление о признании блокады Ленинграды преступлением
прокуратура Санкт-Петербурга
Генпрокурор России Игорь Краснов дал поручение прокуратуре Санкт-Петербурга добиться признания блокады Ленинграда преступлением против человечества. Заявление с соответствующим прошением уже подано в суд, сообщил прокурор города Виктор Мельник.
«По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа», — сказал он.
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Заявление направлено для защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов жителей блокадного Ленинграда, а также их потомков.
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«А также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны», — добавил Мельник.
Он отметил, что прокуратура по этому делу активно сотрудничает с правоохранительными органами и профильными специалистами.
Правоохранители уже изучили архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Город с 1941 по 1944 год находился под контролем фашистов и их пособников.
«Население города, объекты городской инфраструктуры, в том числе жизнеобеспечения, подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам, а в целях уничтожения населения созданы условия для возникновения голода», — добавил прокурор.
Он уточнил, что за период блокады Ленинграда фашистами погибли более одного миллиона советских граждан.