Замначальника управления ФТС Алексея Серебро арестовали до 22 февраля

Басманный суд Москвы арестовал до 22 февраля по делу о превышении должностных полномочий замначальника управления ФТС Алексея Серебро. Под арест также отправили его непосредственного начальника генерал-лейтенанта Александра Кизлыка.

По версии следствия, Серебро и Кизлык помогали подозреваемым в контрабанде уходить от ответственности. В частности, они могли обеспечить жене посла Кении переход через границу России с крупной суммой денег.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Серебро меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 февраля 2020 года», — сказал судья.

Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие.

Стражи правопорядка провели 23 декабря обыски в управлении таможенного дознания центрального аппарата ФТС, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. У Кисляка было изъято по 600 тысяч евро и долларов, драгоценности и золотые слитки, у Серебро — 23 миллиона рублей.

Обоим предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствие. Им грозит до десяти лет колонии.