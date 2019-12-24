Замначальника управления ФТС Алексея Серебро арестовали до 22 февраля
По версии следствия, Серебро и Кизлык помогали подозреваемым в контрабанде уходить от ответственности. В частности, они могли обеспечить жене посла Кении переход через границу России с крупной суммой денег.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Серебро меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 февраля 2020 года», — сказал судья.
Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие.
Стражи правопорядка провели 23 декабря обыски в управлении таможенного дознания центрального аппарата ФТС, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. У Кисляка было изъято по 600 тысяч евро и долларов, драгоценности и золотые слитки, у Серебро — 23 миллиона рублей.
Обоим предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствие. Им грозит до десяти лет колонии.