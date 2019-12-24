СК попросил об аресте задержанных сотрудников ФТС

Сотрудников Федеральной таможенной службы, которых задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, попросили арестовать на два месяца. Об избрании меры пресечения для Александра Кизлыка и Алексея Серебро ходатайствовало следствие.

Об обращении СК рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля Кизлыка и Серебро», — уточнила Морозова.

Начальник управления в центральном аппарате ФТС генерал-лейтенант Александр Кизлык, пояснила она, возглавляет управление таможенного дознания. Алексей Серебро занимает должность его заместителя.

Чиновникам уже предъявили обвинение. За злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи пришли с обысками в центральный аппарат ведомства накануне. Их также провели на Внуковской и Домодедовской таможнях.