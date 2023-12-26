Власть 26 декабря 2023, 21:44 Замглавы Росавиации Потешкина назначили на должность замминистра транспорта РФ Кабмин назначил замглавы Росавиации Потешкина заместителем министра транспорта Владимир Потешкин / РИА «Новости»

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Правительство РФ назначило на должность заместителя министра транспорта замглавы Росавиации Владимира Потешкина. Распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

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Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

ранее стало известно, что кабмин отменит комиссии по оплате ЖКХ для всех категорий пенсионеров после оговорки президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции. Российский лидер объяснил, что речь шла о льготных категориях пожилых россиян, но было принято распространить это решение на всех пенсионеров.