Деньги 16 декабря 2023, 00:59 Комиссию за оплату ЖКХ отменят для всех пенсионеров после оговорки Путина Кабмин отменит комиссию за оплату ЖКХ для всех пенсионеров после оговорки Путина РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин назвал оговоркой свои слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров. Однако теперь кабмин так и сделает, отметил глава государства в ходе встречи с главами фракций Госдумы.

Российский лидер объяснил, что речь шла о льготных категориях пожилых россиян.

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«Но поскольку я сказал „пенсионеров“, после этого, будем считать, что я оговорился, правительство приняло решение распространить это решение, распространить эту норму на всех пенсионеров», — сказал Путин.

Он добавил, что польза от прямых линий очевидна. В ходе этого мероприятия, совмещенного с большой пресс-конференцией, Путин заявил, что банки перестанут брать комиссию с пенсионеров за оплату услуг ЖКХ.

В начале декабря Госдума приняла закон, согласно которому банки не могут взимать комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг с лиц, которым нужна соцподдержка.

В конце ноября национальный совет по финансовому рынку раскритиковал соответствующую инициативу «Единой России». Отмена комиссии приведет к ухудшению условий обслуживания клиентов, считают представители финансового сектора.