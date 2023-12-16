16 декабря 2023, 00:59
Комиссию за оплату ЖКХ отменят для всех пенсионеров после оговорки Путина
Кабмин отменит комиссию за оплату ЖКХ для всех пенсионеров после оговорки Путина
Президент России Владимир Путин назвал оговоркой свои слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров. Однако теперь кабмин так и сделает, отметил глава государства в ходе встречи с главами фракций Госдумы.
Российский лидер объяснил, что речь шла о льготных категориях пожилых россиян.
Реклама
«Но поскольку я сказал „пенсионеров“, после этого, будем считать, что я оговорился, правительство приняло решение распространить это решение, распространить эту норму на всех пенсионеров», — сказал Путин.
Он добавил, что польза от прямых линий очевидна. В ходе этого мероприятия, совмещенного с большой пресс-конференцией, Путин заявил, что банки перестанут брать комиссию с пенсионеров за оплату услуг ЖКХ.
В начале декабря Госдума приняла закон, согласно которому банки не могут взимать комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг с лиц, которым нужна соцподдержка.
В конце ноября национальный совет по финансовому рынку раскритиковал соответствующую инициативу «Единой России». Отмена комиссии приведет к ухудшению условий обслуживания клиентов, считают представители финансового сектора.
ЖКХ
Пенсионеры
Владимир Путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
Реклама
Реклама