Мишустин назначил нового замглавы Минцифры России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил руководителя Спецсвязи и информации и замдиректора ФСО РФ Владимира Белановского девятым заместителем главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Распоряжение премьера опубликовано на портале правовой информации.

«Назначить Белановского Владимира Валерьевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — отмечается в указе.

Распоряжением Мишустина заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин был освобожден от занимаемой должности 23 октября. Его место заняла работавшая в администрации президента Бэлла Черкесова, которая отвечает за развитие медиаотрасли и интернета. .