Мишустин уволил замглавы Минцифры Алексея Волина

В министерстве Волин курировал развитие медиаотрасли и интернета. Теперь отвечать за медиаиндустрию будет Черкесова, работавшая в администрации президента. Распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина о ее назначении уже подписано.

Алексей Волин работал в должности заместителя главы ведомства с 2012 года. Под его непосредственным руководством в России успешно перешли с аналогового телевизионного вещания на цифровой формат. Серьезных результатов министерство достигло и в сфере борьбы с цифровым пиратством. При Волине вчетверо увеличился объем поступлений от продажи легального контента.

«Волин также был одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — подчеркнули в кабмине. После ухода из министерства он все так же будет заниматься проектами, относящимися к цифровому развитию.