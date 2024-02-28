Власть 28 февраля 2024, 11:58 Заместитель генпрокурора заслушал обращения граждан в Иркутске Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин провел прием граждан в Иркутске Пресс-служба управления Генпрокуратуры по СФО

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Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в Иркутске 27 февраля во время рабочей поездки. Об этом сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

Во встрече участвовали прокурор Иркутской области Андрей Ханько, городские и районные прокуроры, представители органов власти и местного самоуправления. Вопросы поступили от жителей Иркутска, Братска, Саянска, Свирска, Усть-Илимска, а также Боханского, Иркутского, Куйтунского, Нижнеилимского, Осинского и Эхирит-Булагатского районов.

К Демешину обратились по поводу переселения из ветхого и аварийного жилья, организации дошкольного образования, обеспечения инвалидов лекарствами и специализированным питанием. Также обращения касались медицинского и транспортного обслуживания, предоставления жилья детям-сиротам, защиты прав ветеранов боевых действий, лесовосстановительных работ и охраны воздуха.

Пресс-служба управления Генпрокуратуры по СФО Пресс-служба управления Генпрокуратуры по СФО Пресс-служба управления Генпрокуратуры по СФО Пресс-служба управления Генпрокуратуры по СФО Пресс-служба управления Генпрокуратуры по СФО Пресс-служба управления Генпрокуратуры по СФО Пресс-служба управления Генпрокуратуры по СФО Пресс-служба управления Генпрокуратуры по СФО

Заместитель генпрокурора России разъяснил всем гражданам действующее законодательство. Демешин поручил прокурору региона организовать проверки, чтобы оценить с правовой точки зрения действия и решения органов государственной власти и местного самоуправления, а также других уполномоченных органов.

Если обнаружатся нарушения закона, прокуратура должна отреагировать, чтобы восстановить права граждан и привлечь виновных к ответственности. Управление Генпрокуратуры по СФО будет контролировать ход и результаты проверок.

Ранее Демешин принял участие в итоговой коллегии прокуратуры Приморья. На заседании замгенпрокурора сообщил, что на Дальнем Востоке участились попытки диверсий и шпионажа.