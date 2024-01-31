Криминал 31 января 2024, 08:24 Участились попытки диверсий и шпионажа на Дальнем Востоке — генпрокуратура Замгенпрокурора Демешин заявил о дестабилизации обстановки на Дальнем Востоке РИА «Новости»

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Противники России пытались раскачать ситуацию на Дальнем Востоке. Количество попыток шпионажа и диверсий возросло, заявил на итоговой коллегии прокуратуры Приморья заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Несмотря на сравнительную безопасность на территории регионов Дальневосточного округа, мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию», — сказал он.

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Дмитрий Демешин сообщил, что в регионе предотвратили случаи дискредитации армии и госизмены. По его словам, в Приморье возросло количество попыток диверсий и шпионажа. Замгенпрокурора заявил, что среди россиян нашлись те, кто за деньги от иностранной разведки соглашались предать страну.

В октябре 2023 года ФСБ сообщила о поимке жителя Приморья, подозреваемого в шпионаже. По версии следствия, он собирал информацию о российских военных объектах.