Законопроект об усилении контроля за оборотом оружия внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия и ужесточении прохождения медкомиссии для его получения. Это следует из базы данных парламента.

«Настоящий законопроект разработан в целях усиления государственного контроля за оборотом оружия, в том числе — ограничения доступа к нему лиц, имеющих соответствующие медицинские противопоказания», — говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты предложили внести изменения в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В понедельник депутат Александр Хинштейн рассказал, что в Госдуму внесут законопроект о медкомиссии для кандидатов на владение оружием строго в государственных медучреждениях.

«На период прохождения медосвидетельствования оружие, а также разрешение и лицензия на него изымаются территориальными органами Росгвардии до оформления гражданину медицинского заключения», — написано в документе.

После принятия закона оружие нельзя будет купить без освидетельствования на предмет медицинских противопоказаний. Кроме того, данные о выявленных заболеваниях, несовместимых с владением оружия, будут незамедлительно передаваться в Росгвардию в электронном виде, бумажные справки было предложено упразднить.