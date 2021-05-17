Депутаты внесли законопроект о медкомиссии для кандидатов на владение оружием

В Госдуму внесли законопроект о медкомиссии для кандидатов на владение оружием строго в государственных медучреждениях. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн.

Из документа следует, что оружие нельзя будет купить без освидетельствования на предмет медицинских противопоказаний, написал ТАСС. После принятия закона правительство получит право формировать перечень медицинских противопоказаний для владения оружием.

Хинштейн также сообщил, что данные о выявленных заболеваниях, несовместимых с владением оружия, будут незамедлительно передаваться в Росгвардию. Более того, депутаты предложили упразднить бумажные справки для получения лицензии на оружие, медицинские заключения должны поступать сразу в Росгвардию в электронном виде.

Законопроект внесли на фоне стрельбы в казанской школе, которая произошла на прошлой неделе. Выяснилось, что в квартире стрелка Ильназа Галявиева нашли почти 450 охотничьих патронов и компоненты для изготовления взрывчатки. Помимо его внезапного увлечения религией, выяснилось, что подросток имеет заболевание головного мозга.