Законопроект о запрете усыновления сирот жителями недружественных стран внесли в Госдуму

Законопроект о поправках к Семейному кодексу, которые запретят жителям недружественных стран усыновлять российских сирот, внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента.

Авторами проекта закона стали представители фракций КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди». В документе говорится, что россияне стали чаще брать сирот из детских домов как под безвозмездную опеку, так и при получении определенных субсидий на содержание ребенка.

Только в 2021 году на безвозмездное попечение россиян передали 20 947 детей-сирот, из которых 455 дети-инвалиды. Еще 12 629 детей-сирот, из них 470 инвалидов передали с выделением средств опекунам. За год россияне усыновили 2606 детей-сирот, среди которых 71 ребенок-инвалид.

При этом количество случаев усыновления российских сирот иностранцами ежегодно сокращается. В прошлом году жители других стран взяли к себе 69 сирот, а в 2020-м — 38 детей.

«Выпады оппонентов о том, что иностранные граждане спасают наших детей-сирот и преимущественно усыновляют детей-инвалидов, не подтверждаются статистикой», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты подчеркнули, что передача детей в семьи из недружественных стран не отвечает национальным интересами России. «Коллективный Запад подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности», — утверждают авторы инициативы.

Как отметила газета «Известия», законопроект предусматривает, что если страна прекратит совершать недружественные действия в отношении России, то запрет на усыновление российских сирот для нее снимут.

В настоящий момент в список недружественных России стран вошли США, Великобритания, все страны Евросоюза, Украина, Канада, Япония, Южная Корея и Австралия, а также государства, поддержавшие введение санкций. Последними фигурантами списка стали острова Гернси и Мэн, входящие во владения британской короны, и Багамские острова.