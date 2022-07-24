Правительство РФ расширило перечень недружественных стран

Российское правительство расширило перечень недружественных стран. Теперь в него входят острова Гернси и Мэн, Багамские острова, поддержавшие санкции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано. В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введенные Великобританией в отношении России, а также Багамские острова», — говорится в сообщении.

Последние ввели запрет на финансовые операции и сотрудничество с Банком России, Минфином и другими кредитными организациями РФ.

22 июля в список также вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Включение в список недружественных стран ограничит возможности диппредставительств на наем сотрудников. Словении и Хорватии запретили брать в штат работников на территории России, а для Греции, Дании и Словакии ограничили их численность.