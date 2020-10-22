Законопроект о реформе ОМС приняли в первом чтении. Что в нем?

В четверг депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС). До второго чтения проект будут еще раз обсуждать.

Одно из положений законопроекта гласит, что организовывать медпомощь, оказываемую в федеральных организациях, будут не фонды ОМС, а сами страховщики, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, Минздрав сам будет распределять средства на оказание медпомощи в федеральных организациях, а нормативы по высокотехнологичной помощи для базовой программы ОМС будет устанавливать правительство.

Что касается стоимости ведения дела страховщиком, то она будет снижена вдвое: с 1-2% до 0,5-1% от подушевого норматива. Это поможет получить дополнительные средства на территориальные программы обязательного медицинского страхования.

Ранее счетная палата раскритиковала план Минздрава по реформе ОМС. По их мнению, это делает эту систему финансово неустойчивой. Против реформы также выступили Минфин, Центробанк и Всероссийский союз страховщиков.