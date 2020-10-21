Счетная палата раскритиковала план Минздрава по реформе ОМС

Минздрав разработал законопроект, согласно которому в системе ОМС должен появиться Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Также министерство предлагает вдвое уменьшить размер отчислений страховщикам на ведение дел по ОМС: с 1-2% до 0,5-1% от средств, поступивших в страховую компанию.

В заключении Счетной палаты говорится, что «обоснование такого уменьшения в законопроекте не представлено». А само сокращение несет в себе риски «отхода от страховых принципов в системе ОМС и ее финансовой устойчивости».

Также Минздрав, как указала Счетная палата, не пояснил, откуда возьмутся средства на работу федерального реестра экспертов качества медицинской помощи.

Законопроект Минздрава внесли в Госдуму в пакете с проектом федерального бюджета на ближайшие три года. Против реформы ОМС в предложенной редакции уже выступили Минфин, Центробанк и Всероссийский союз страховщиков.