Законопроект о блокировке иностранных сайтов в ответ на цензуру российских СМИ внесли в Госдуму

Депутаты внесли не рассмотрение Госдумы законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-платформ из-за цензуры в отношении российских СМИ и россиян. В частности, речь идет о блокировках аккаунтов из РФ из-за санкций.

Авторами инициативы стали парламентарий разных фракций, сообщило РИА «Новости». Они предложили расширить действие закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на иностранные интернет-ресурсы.

Если они попадут под действие российского закона, то им грозит блокировка, административные штрафы, замедленный трафик. Ограничения могут коснуться и новостей из зарегистрированных СМИ.

Генпрокурор РФ получит право присваивать владельцу инфоресурса «дискриминационный» статус. Роскомнадзор будет отслеживать нарушителей. Санкции снимут после того, как ограничительные меры перестанут действовать в отношении России.

Недавно Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения на YouTube-канал «Соловьев Live». Контент ведущего Владимира Соловьева перестал попадать в раздел «В тренды». Также организация потребовала прекратить цензуру Twitter и Facebook. Эти платформы, по данным ведомства, ограничивают доступ к публикациям 20 российских СМИ. Среди них — «Россия 1», РИА «Новости», RT и Sputnik.

YouTube ранее заблокировал аккаунты канала «Царьград», а также информационных агентств News Front и Anna News. Аккаунт одного из главных крымских телеканалов «Крым 24» видеохостинг и вовсе удалил. После этих событий Роскомнадзор рекомендовал российским СМИ отказаться от использования YouTube.