Роскомнадзор рекомендовал российским СМИ отказаться от YouTube

Средствам массовой информации России лучше не размещать свои видео на YоuTubе. Для этого можно использовать российские интернет-платформы. С такой рекомендацией выступил Роскомнадзор.

На своем сайте ведомство рассказало о том, что в последнее время администрация YouTube часто стала вводить ограничения в отношении российских СМИ. Видео маркируют, блокируют или высылают владельцам каналов предупреждения.

Роскомнадзор считает, что зарубежные платформы ведут «целенаправленную политику» в отношении россиян. Нередко им перекрывают доступ к объективной информации.

«Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)», — подчеркнули в ведомстве.

Роскомнадзор 13 ноября в Twitter объявил, что завел собственный Telegram-канал. Его создали ровно месяц назад. Представители ведомства объяснили свое появление в мессенджере тем, что людям удобнее читать новости именно на этой платформе. Примечательно, что ранее Роскомнадзор выступал за блокировку Telegram в России.