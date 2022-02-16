Закон по защите детей от педофилов в интернете утвердили в Госдуме

Депутаты Госдумы утвердили законопроект по защите детей от насилия. Соответствующие поправки появятся в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он пояснил, что по новому закону начнут наказывать свидетелей насилия против детей, которые не сообщили о преступлении. Эти действия могут квалифицировать как укрывательство. Наказание составит до одного года лишения свободы.

Также впервые появится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей в интернете. За растление несовершеннолетних в виртуальном пространстве грозит шесть лет лишения свободы.

Кроме того, закон предусмотрел введение отягчающих обстоятельств, если преступление совершил человек, от которого ребенок зависит. Под эту категорию попадают лица, живущие с несовершеннолетними, отвечающие за их воспитание или обучение.

«Меры, которые приняты, неокончательные. Убежден, что за любое преступление против ребенка приговор должен быть жестким», — написал Володин.

В начале февраля в России вступил в силу закон, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов-рецидивистов в отношении всех детей. Ранее норма предусматривала высшую меру только за повторные действия сексуального характера за детей до 14 лет.