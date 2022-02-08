В России вступил в силу закон, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов-рецидивистов. Однако по этой проблеме в законодательстве все еще остается много пробелов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава нижней палаты парламента предложил продолжить работу по борьбе с педофилами. Володин привел недавний пример с педофилом, насиловавшим 13-летнюю девочку и получившим 3,5 года колонии общего режима. Хотя максимальное наказание по статье предполагает до 10 лет тюрьмы.

«Разве это справедливо?» — возмутился он.

Володин добавил, что этот случай не единственный. Он обратился в Генпрокуратуру, попросив изучить практику вынесения приговоров за уголовные преступления в отношении детей, передала «Газета.ru».

Закон, вступивший в силу 8 февраля, предполагает пожизненное лишение свободы для за повторные преступления сексуального характера в отношении детей до 18 лет. Прежде такое наказание применялось только за аналогичные деяния против детей до 14 лет, отметила газета «Известия».

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ранее предложила усилить надзор за педофилами, в том числе ставить им отметку в паспорт и запрещать выход в интернет, сообщал RT.