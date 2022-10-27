Закон об альтернативной службе в период мобилизации утвердила Госдума | 360°

Власть 27 октября 2022, 15:16 Закон об альтернативной службе в период мобилизации утвердила Госдума Госдума приняла правила альтернативной службы в период частичной мобилизации РИА "Новости"

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Депутаты Госдумы одобрили законопроект о прохождении альтернативной гражданской службы в период частичной мобилизации. Как сообщил ТАСС, закон вступит в силу через 10 дней.

Статья об альтернативной службе появилась в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России».

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Документ предусматривает, что те, кого приняли в военное ведомство, останутся там до конца службы. Если призывник проходит альтернативную службу в организациях, подчиненных региональным или федеральным властям, то его переведут в военную структуру в качестве гражданского персонала.

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Право на прохождение альтернативной службы россиян закреплено в Конституции, если военная специальность противоречит убеждениям или вероисповеданию призывника. Кроме того, выбрать альтернативную службу могут представители коренных малочисленных народов.

Госдума 27 октября также приняла закон об уравнивании статуса добровольцев и военнослужащих. Документ предусматривает материальное и техническое обеспечение тех, кто отправился в зону военных действий по своему желанию. Также социальные гарантии получит семья добровольца.