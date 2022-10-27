Добровольцев приравняли по статусу к военнослужащим по контракту | 360°

Общество 27 октября 2022, 14:31 Добровольцев приравняли по статусу к военнослужащим по контракту Госдума приравняла добровольцев к военнослужащим по контракту РИА "Новости"

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В России в третьем чтении приняли закон, закрепляющий статус добровольческих формирований. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. Теперь добровольцы будут иметь такой же статус, что и военнослужащие по контракту. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал меру справедливой.

Спикер Госдумы уточнил, что документ урегулирует материальное и техническое обеспечение добровольческих формирований и определит соцгарантии для добровольцев и их семей.

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Согласно закону, добровольческие формирования может создавать российское Минобороны по решению президента. Их численность, районы действия и порядок прекращения деятельности также определяет оборонное ведомство исходя из задач, которые стоят перед ВС РФ. На участников таких формирований распространяется статус военнослужащих.

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Документ предполагает, что добровольцы получат право на обязательное государственное личное страхование за счет федерального бюджета. Им предоставят возможность возместить вред здоровью, полученный во время пребывания в добровольческих формированиях. Также у них будет право на бесплатный проезд на общественном транспорте.

Семья добровольца в случае его гибели получит единовременное пособие в размере трех миллионов рублей. Закон также предусматривает единовременное пособие при увольнении с военной службы из-за военной травмы, увечья или заболевания.