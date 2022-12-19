Важное 19 декабря 2022, 14:02 Закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев в России вступил в силу Президент Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев РИА «Новости»

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Одобренный Госдумой и Советом Федерации закон о запрете иностранцам и одиноким мужчинам пользоваться услугами суррогатных матерей подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Закон предусматривает, что к услугам суррогатного материнства теперь могут обратиться только семейные пары или одинокие женщины с российским гражданством, которые не могут самостоятельно выносить и родить ребенка по медицинским показателям. Право на услугу сохранили для семейных пар, где хотя бы у одного из родителей есть гражданство России.

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Пары, живущие в незарегистрированном браке, иностранцы, а также одинокие мужчины воспользоваться услугами суррогатного матерей не смогут.

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Подписанный закон предусматривает внесение изменений в Семейный кодекс, закон «О гражданстве Российской Федерации», федеральные законы «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам третьего чтения законопроекта заявил, что главная цель документа — защитить российских детей от продажи за границу, где они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений.