Важное 08 декабря 2022, 13:05 Суррогатное материнство для иностранцев запретили в России Спикер Госдумы Володин: закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев приняли РИА «Новости»

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Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Володин подчеркнул, что принятый закон направлен прежде всего на защиту детей.

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«Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», — написал спикер Госдумы.

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Ко второму чтению в закон законодатели внесли поправку, по которой пару, согласившуюся на пересадку эмбриона, могут записать родителями ребенка с согласия суррогатной матери. Это предусматривают случаи, когда один из биологических родителей умирает или теряет российское гражданство.

Вторая внесенная поправка закрепила право разведенных супругов получить запись в качестве родителей ребенка от суррогатной матери, если суд не установит, что брак изначально носил фиктивный характер.

Законопроект в Госдуму внесли в декабре 2021 года. Он предусматривает, что услуга суррогатного материнства доступна только семьям из России или одиноким женщинам с гражданством, которые не могут выносить или родить ребенка самостоятельно. Суррогатной матерью также сможет стать только россиянка.