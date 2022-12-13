Власть 13 декабря 2022, 14:32 Закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев поддержали в СФ Комитет СФ поддержал закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев поддержали в комитете по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации. Сенаторам рекомендовали одобрить документ 14 декабря, сообщил ТАСС.

Документ разработали депутаты Госдумы и сенаторы. Законопроект предусматривает, что услугами суррогатных матерей могут воспользоваться только россияне — либо семейные пары, либо одинокие женщины, которые по медицинским показания не могут выносить и родить ребенка.

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Закон вступит в силу, если его одобрит Совет Федерации, а после подпишет президент.

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Ранее закон приняла Госдума. Ее председатель Вячеслав Володин заявил, что принятое решение позволит защитить детей от попадания в однополые пары, а также предотвратит торговлю детьми из России, сообщили «Известия».

По мнению главврача Московской академической клиники ЭКО Нино Какучая, после принятия законопроекта медики перестанут «быть юристами». Какучая отметила, что нормы ликвидируют существующие пробелы в законодательстве.