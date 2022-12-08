Эксклюзив 08 декабря 2022, 14:29 Закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев уберет пробелы в законодательстве Главврач Какучая: запрет суррогатного материнства позволит медикам не быть юристами Unsplash

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Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Он поможет ликвидировать пробелы в законодательстве и снять с медиков обязанность быть «чуть-чуть юристом». Об этом в беседе с «360» заявила главный врач Московской академической клиники ЭКО Нино Какучая.

«В законе все должно быть четко прописано. Сейчас есть большие пробелы в законодательстве. И врачебный мир уже как-то сам додумывает, где нельзя делать, где можно. Врач должен быть сегодня чуть-чуть юристом», — отметила она.

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Закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев, добавила Какучая, нужен в том числе и для того, чтобы исключить случаи использования биологического материала без участия родителей.

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Главврач пояснила, что в клинику берут пациентов при условии, что брак зарегистрирован в России и только один из супругов является иностранцем. Она отметила, что для обращения к услугам суррогатной матери есть четкие медицинские показания.

«Сейчас обращений к услугам суррогатного материнства все меньше и меньше. Сначала число заявок снизилось в связи с пандемией коронавируса, падение продолжилось после начала СВО», — отметила Какучая.

Одновременно, судя по статистике клиники, число заявок на ЭКО, наоборот, выросло с началом спецоперации на Украине.

«Люди стали более активно делать процедуры стимуляции, криозаморозку биоматериалов и эмбрионов», — заключила медик.