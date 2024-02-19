Власть 19 февраля 2024, 17:45 Закон о запрете рекламы на сайтах иноагентов рассмотрят в ГД 20 февраля Володин: ГД рассмотрит закон о запрете рекламы на сайтах иноагентов 20 февраля piqsels

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Госдума рассмотрит в первом чтении запрет на рекламу на сайтах иноагентов уже 20 февраля, заявил ее председатель Вячеслав Володин. Об этом сообщила «Российская газета».

«В соответствии с поправками в федеральный закон „О рекламе“ не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента. Это касается любых платформ — сайтов, блогов, социальных сетей», — подчеркнул спикер парламента.

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Володин добавил, что законопроект запретит также рекламировать ресурсы самих иноагентов.

Под документом подписались 395 депутатов.

Председатель ГД напомнил, что только за 2023 год рекламу на сайтах иноагентов в России разместили более 200 физических и юридических лиц. Речь идет о сотнях миллионов рублей, при этом многие получатели жертвуют деньги ВСУ и нее скрывают этого, добавил Володин.

Ранее стало известно о внесении законопроекта в Госдуму. Вячеслав Володин пообещал, что его будут рассматривать в приоритетном порядке.