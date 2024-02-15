Власть 15 февраля 2024, 18:26 Законопроект о запрете рекламы на сайтах иноагентов внесли в Госдуму Володин: Госдума рассмотрит проект о запрете рекламы на сайтах иноагентов РИА «Новости»

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Законопроект, запрещающий россиянам и компаниям размещать рекламу на сайтах, в соцсетях или на других платформах иноагентов, внесли в Госдуму. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, его процитровала пресс-служба нижней палаты парламента.

«Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке», — отметил спикер Госдумы.

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По словам Володина, люди, оскорбляющие Россию и армию страны, должны понимать, что никто не будет рекламироваться через их ресурсы.

Ранее председатель ГД назвал недопустимой рекламу российских компаний на иноагентских площадках. По словам спикера нижней палаты парламента, россиян возмущает, что блогеры, действующие в интересах недружественных государств и поливающие Россию грязью, по-прежнему получают доходы за счет отечественного бизнеса.

Депутаты пришли к выводу, что иноагентов необходимо лишить всех источников заработка в России, указал Володин.